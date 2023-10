Voos de Tel Aviv para São Paulo custam R$ 17.000 nesta 5ª feira | A TARDE

Os voos de Tel Aviv, em Israel, para o aeroporto internacional de Guarulhos (SP) com saída nesta quinta-feira,12, estão com valores, em média, de R$ 17.000, de acordo com a ferramenta de monitoramento de passagens aéreas do Google. Antes dos conflitos que tiveram início no último dia 7 de outubro, os preços costumavam variar entre R$ 2.800 e R$ 3.200.

Desde a última escalada do conflito entre Israel e o Hamas, mais de 3.500 voos cancelados entre domingo, 8, e quarta-feira, 11, de acordo com o site FlightAware. A Força Aérea Brasileira (FAB) opera voos para resgate de brasileiros em Israel desde a última terça-feira, 10, e as viagens devem se estender até o próximo domingo, 15.

Na última quarta-feira, 11, o Itamaraty recomendou que todos os brasileiros que possuam passagens aéreas, ou tenham condições de comprá-las, embarquem em voos comerciais partindo do aeroporto de Ben-Gurion, em Tel Aviv. Os preços para os próximos dias variam de R$ 5.900 a R$ 19.800.