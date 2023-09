Youtuber de maternidade é presa nos EUA por suspeita de abuso infantil

A youtuber Ruby Franke ganhou popularidade ao compartilhar dicas e conselhos sobre maternidade e família na internet. No entanto, na última quarta-feira, 30, a norte-americana foi presa sob suspeita de abuso infantil após um de seus filhos fugir de casa com sinais de desnutrição e maus-tratos.

A influencer foi detida junto com a parceira de trabalho, Jodi Nan Hildebrandt, na cidade de Ivins, no Estado de Utah, nos Estados Unidos. As duas enfrentam duras acusações criminais de abuso infantil.

De acordo com informações da polícia local, a denúncia começou quando o filho de 12 anos de Ruby pulou a janela de casa e correu até um vizinho em busca de água e comida. Ao ver a criança, que parecia muito magra e desnutrida, com feridas abertas e fita adesiva nos braços e pernas, o morador ligou para as autoridades.



Ao chegarem ao local, os policiais perceberam a gravidade dos ferimentos e o grau de desnutrição e logo encaminharam a criança para o hospital. O menino tinha ainda lesões profundas causadas por cordas, com as quais era amarrado.

A polícia descobriu ainda que a filha de 10 anos da influenciadora também estava desnutrida e precisou ser encaminhada ao médico. Por fim, a partir de um mandado de busca relacionado ao incidente, as autoridades resgataram mais quatro crianças, que foram colocadas sob a guarda de familiares e serviços de assistência à infância.