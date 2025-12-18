Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRREGULARIDADES

Falhas em edital travam licitação de estacionamento em Valença

Indícios de irregularidades motivaram concessão da medida cautelar para suspender certame

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

18/12/2025 - 8:19 h
Marcos Medrado, prefeito de Valença (PV)
Marcos Medrado, prefeito de Valença (PV) -

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) decidiu travar a licitação que escolheria a empresa responsável pelo estacionamento pago no município de Valença, baixo sul da Bahia. O motivo? Diversas empresas denunciaram irregularidades no edital que poderiam prejudicar a transparência e a justiça da competição.

Leia Também:

Após declínio da Justiça Federal, MP passa a investigar ex-prefeito
LEM avança em segurança com integração total entre Prefeitura e PM
Falta de saldo em caixa deixa contas de ex-prefeito rejeitadas

As empresas denunciantes foram a Shark do Brasil Ltda, G2 Empreendimentos e Logística Ltda, Área Azul Digital Ltda e Excelência Gestão de Negócios Eireli, as quais apontaram vícios formais e materiais capazes de comprometer a competitividade, a transparência e a segurança jurídica da licitação.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Questionamentos

Entre os problemas apontados estão a falta de estudos sobre o valor do serviço, incerteza sobre a quantidade de vagas do sistema rotativo, ausência de planilhas financeiras e de estudos de viabilidade econômica, exigências consideradas excessivamente formalistas e critérios técnicos sem fundamentação adequada.

A gestão municipal, que tem no comando o prefeito Marcos Medrado (PV), além dos responsáveis pelo contrato, precisam dar explicações ao Tribunal de Contas. O processo vai ficar parado até que todos os pontos sejam esclarecidos.

A reportagem procurou a Prefeitura de Valença e aguarda resposta ao questionamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA irregularidades Lei 14.133/2021 licitação TCM valença

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcos Medrado, prefeito de Valença (PV)
Play

Rio São Francisco e o impacto na irrigação da fruticultura na Bahia

Marcos Medrado, prefeito de Valença (PV)
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Marcos Medrado, prefeito de Valença (PV)
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Marcos Medrado, prefeito de Valença (PV)
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

x