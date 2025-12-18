Falhas em edital travam licitação de estacionamento em Valença

Marcos Medrado, prefeito de Valença (PV) - Foto: divulgação

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) decidiu travar a licitação que escolheria a empresa responsável pelo estacionamento pago no município de Valença, baixo sul da Bahia. O motivo? Diversas empresas denunciaram irregularidades no edital que poderiam prejudicar a transparência e a justiça da competição.

As empresas denunciantes foram a Shark do Brasil Ltda, G2 Empreendimentos e Logística Ltda, Área Azul Digital Ltda e Excelência Gestão de Negócios Eireli, as quais apontaram vícios formais e materiais capazes de comprometer a competitividade, a transparência e a segurança jurídica da licitação.

Questionamentos

Entre os problemas apontados estão a falta de estudos sobre o valor do serviço, incerteza sobre a quantidade de vagas do sistema rotativo, ausência de planilhas financeiras e de estudos de viabilidade econômica, exigências consideradas excessivamente formalistas e critérios técnicos sem fundamentação adequada.

A gestão municipal, que tem no comando o prefeito Marcos Medrado (PV), além dos responsáveis pelo contrato, precisam dar explicações ao Tribunal de Contas. O processo vai ficar parado até que todos os pontos sejam esclarecidos.

A reportagem procurou a Prefeitura de Valença e aguarda resposta ao questionamento.