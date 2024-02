A colmeia do Brasil | A TARDE

A distribuição dos pesos para sustentar o Brasil, graças às micro e pequenas empresas, é o atributo capaz de definir com maior chance de êxito o movimento da economia e a capacidade de gerar empregos nos 26 estados.

É justo, portanto, louvar a importância deste setor produtivo, não só pelo viés, muitas vezes pouco valorizado, da produção de bens e riquezas, mas principalmente pelo alcance social e do aprendizado da partilha pelo convívio.

O amplo placar favorável tem a confiabilidade dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados: os empreendimentos de menor porte foram os de melhor desempenho, contando oito entre dez postos de trabalho em 2023.

O lema “União e Reconstrução” deixa o estatuto de esboço, rascunho, ou uma reles narrativa para ganhar firme materialidade no rumo de 1 milhão e 500 mil novas contratações, reduzindo o desemprego ao menor patamar desde 2014.

Embora gigantes do mercado conquistem visibilidade, pois se valem de todo tipo de estratégia para disputar as lideranças, a mecânica de acúmulo prevalece como método, carimbando escassas 14 entre 100 carteiras.

Já os microempreendimentos, invisíveis para a maioria de consumidores de produtos e serviços, empregam a massa de trabalhadoras e trabalhadores, como uma saudável e bela colmeia esparramando o mel do sustento e da vida.

Neste zum-zum e pronto do agitado varejo de base, o “Enxame do Bem” passa de 86 milhões de brasileiras e brasileiros protegendo-se da insegurança alimentar, ao representarem quatro famílias amparadas em cada grupo de dez.

As vitórias serão ainda mais retumbantes, já neste segundo ano do novo governo federal, com a derrubada crescente dos juros, a fim de contribuir para o acesso ao crédito e um promissor ambiente de negócios.

Contribui ainda o alvissareiro cenário para a pluralidade de opções de compra e venda, promovendo o verdadeiro “laissez-faire” (“deixe fazer”, em português raso), fundamento inatacável desde os primórdios da livre empresa.