A Embasa conectada com o futuro

Ao assumir a presidência da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), no início deste ano, fiz questão de reforçar o compromisso de aprimorar os serviços da companhia e de melhorar, cada vez mais, o nosso relacionamento com a sociedade. De lá pra cá, temos encarado uma série de desafios e trabalhado arduamente, não apenas para cumprir a missão de universalizar o saneamento básico no Estado, mas também para reposicionar a imagem da Embasa aos olhos de toda a sociedade baiana.

Para isso, empreendemos todos os esforços, nestes primeiros meses de gestão, para mostrar à população baiana que somos uma companhia que atua de forma autônoma e independente. Mais do que isso, somos uma empresa conectada com os novos tempos.

Foi com este objetivo que conseguimos transformar a Embasa na primeira Empresa na área de saneamento a adotar o pagamento de conta de água/esgoto na modalidade Pix. Passamos a inserir o QR Code nas faturas, tanto para facilitar a vida das famílias baianas, como também para ajudar na redução da inadimplência.

Ao disponibilizarmos essa nova forma de pagamento, portanto, conseguimos agilizar a informação da quitação dos débitos no sistema comercial da empresa. Isso possibilita que, em cerca de 30 minutos, o cliente já possa solicitar uma religação, informar pagamento da conta para evitar corte, emitir certidões de adimplência, entre outros serviços.

Graças a essa iniciativa inovadora, a Embasa foi agraciada com um prêmio internacional o Adam Smith Awards 2023, promovido pela revista Treasury Today. Estivemos em Londres, no final de junho, para receber o troféu na categoria Harnessing the Power of Technology (Aproveitando o Poder da Tecnologia), nesta premiação que é uma referência mundial na área de Tesouraria.

Ver a Embasa sendo premiada, junto a tantas outras empresas multinacionais, além do orgulho, fortalece o sentimento de que estamos no caminho certo. Por conta do prêmio, diversas empresas passaram a nos procurar, para conhecer a nossa experiência de implantação do pagamento via Pix. Essa é a prova de que estamos sintonizados com o que existe hoje de mais avançado.

Sabemos que ainda há muito por ser feito, mas este primeiro passo já sinaliza que estamos cumprindo nosso objetivo de colocar a Embasa na vanguarda do desenvolvimento de práticas inovadoras, transformando-a numa referência positiva de gestão não só para as empresas brasileiras, mas para instituições de todo o mundo.