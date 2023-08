A luta da mulher negra

Construir-se feminina e afrodescendente é condição necessária de existência voltada para a luta incessante por direitos, com acréscimos quando contextos são desfavoráveis, considerando as “realidades” da América Latina e Caribe.

A dimensão da importância do combate por convívio menos desigual implica destacar a oportunidade do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, na data de hoje.

A efeméride relembra o marco de resistência para enfrentamento de duas doenças sociais, alcançando a figura de linguagem da metáfora com uma pandemia, tal a proporção além-fronteiras do racismo e do sexismo.

Trata-se de uma significativa reverência a Tereza de Benguela, tida pelas historiadoras ativistas de gênero como uma líder de comunidades de escravizados em fuga, conhecidas por quilombos.

Quatro séculos de sofrimento repercutem hoje na estrutura patriarcal e supremacista branca de sociedades marcadas pela ocupação indevida de seus territórios, como se verifica nos atuais países das regiões mencionadas.

Para formar crença nesta proposição, basta mencionar o resultado de pesquisa recente – e confiável – do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O desemprego entre as trabalhadoras de melanina acentuada chega ao dobro em relação aos homens brancos e quando há serviço, são elas a aceitar ofertas de modestíssimos holerites e trabalho precário.

Outro índice sinalizador do desequilíbrio está na edição mais recente do Atlas da Violência, com o alcance de seis mártires de epiderme retinta entre cada dez assassinadas no Brasil.

Na cadência desta maldição, chega a 63% o número de lares chefiados por este grupo vulnerável, em situação abaixo da linha de pobreza, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tal repugnante perfil sugere não apenas o investimento em políticas inclusivas, mas o engajamento de todas e todos, pois não haverá chance de felicidade geral enquanto uma, uma só cidadã, for subtraída de seus valores.