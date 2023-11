A nau do desenvolvimento | A TARDE

A posse de Antonio Ricardo Alvarez Alban na presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI) representa o avanço da Bahia na condução do Brasil, assumindo perfil de terra-mãe, como já se verifica na equipe ministerial.

Agora na economia, a liderança baiana tem presença iniludível devido à votação unânime para gerir o desenvolvimento industrial até 2027, esperando-se a inestimável contribuição ao enfrentar desafio tão gigantesco quanto o país.

Competência e currículo não faltam a quem presidiu a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), empunhando o empresário vencedor a clava forte de retomar o protagonismo no projeto de acelerar a produção.

No preliminar trabalho de produzir ideias luzidias a fim de melhor posicionar as velas da nossa promissora argo, já identificou o proeiro os ventos fortes do contexto, a revolução tecnológica incessante e a necessidade de despoluir.

Para instruir os remos da hipotética megaembarcação nacional, apresenta como principal dote o poder de estimular a inovação e a pesquisa, visando unir as duas pontas complementares da geração de emprego e de lucro.

Não faria sentido, na antevisão do baluarte, a maior presença no comércio mundial sem redução nas desigualdades sociais, uma vez ter a consciência do destino final de melhorar a vida das pessoas, resultante do trabalho coletivo.

Sabedor das diferenças de olhares de cada um dos diretores, condição humana legível e ululante, revela o mandatário a sabedoria de antecipar a administração das divergências, incentivando a conjugar o verbo convergir.

Na rota em direção ao porto do progresso, já mostrou a força da humildade, ao pedir todo apoio possível às instituições afins, ao governo federal e ao Congresso, seguindo a tese invencível do Homem como animal político.

O destemor em aceitar rumos distintos em sua história profissional, ao dirigir fábrica de biscoitos e estabelecimento bancário com igual destreza, aumenta a confiabilidade na bússola entregue pelos industriais ao seu agora comandante.