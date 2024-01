A poupança do futuro | A TARDE

A instituição de mecanismo para repasse mensal de verba mínima do custeio de alimentos a estudantes de ensino médio, anunciada pelo governo federal, permite julgamento favorável no qual todas e todos saem ganhando.

O aluno não precisará deixar a escola em busca de um serviço qualquer, de forma precoce e desesperada, no afã de ajudar a família, na condição de prole, por conta do efeito orgânico desconfortável do vácuo nos estômagos.

Comemoram mães, pais, avós e responsáveis a perspectiva animadora de verificar o progresso de adolescentes, visando à aquisição de conhecimentos pela via da educação formal, conquistando a consistência para disputar mercado.

Não se podem queixar os empregadores, pois terão mão de obra de melhor qualidade, ao considerar a etapa intermediária dos estudos na forja da futura trabalhadora e trabalhador, resultando em avanço na execução dos serviços.

Pode abraçar cidadãs e cidadãos o governo federal, ao cumprir seu dever, em contexto de justiça reparadora e proporcional, amparando a quem precisa, a partir de dados coletados pela via confiável do Cadastro Único.

O projeto, nomeado “Pé de Meia”, funcionará como caderneta de poupança, pois além do dinheiro destinado a evitar fuga por imposição da fome, parte da transferência vai para uma conta a ser liberada ao concluir-se o terceiro ano.

Para ter acesso ao benefício, a renda média, por pessoa da mesma família, não deverá ultrapassar os 218 reais, fixando-se indicador obviamente baseado na escassez, anulando, assim, hipótese descabida de intencional vitimização.

O engenhoso plano prevê, como acréscimo, a contagem precisa da frequência de 80% das aulas, apontando, por criteriosos meandros, a expectativa de se reduzir a taxa de evasão, hoje calculada em 16 entre cada 100 matrículas.

A diretriz toma ilustração de aríete contra espessa muralha erguida por condições materiais desfavoráveis a quem nasce em berço humilde, ao registrar o livro da história do Brasil a pioneira iniciativa com este iniludível alcance.