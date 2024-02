A Salvador dos decibéis | A TARDE

Quando não é possível combinar os meios de como conviver em paz, aplicar a legislação torna-se condição necessária, a verificar na dificuldade de se respeitar o direito dos soteropolitanos, a cada Verão – e o barulho das festas.

Não se trata de podar a alegria – sensação de aumento de potência da vida –, compartilhada com os bem-vindos turistas, mas de buscar a razoabilidade a fim de evitar excessos, conforme prevê a Lei do Silêncio desde 1998.

A falta de monitoramento dos abusos evidencia o vácuo do poder municipal, ao recusar-se a exercer sua função de medir a zuada emitida pela vizinhança das animadas pândegas proporcionadas pelos bares e restaurantes.

O contexto não é de fácil solução, dada a vocação da cidade, como ponto de encontro internacional, habituado a unir pessoas de diversas origens, desde o mercantilismo, quando alcançou o topo de porto mais agitado do hemisfério sul.

Na ausência de servidores determinados a notificar os protagonistas das laúzas, dada à política equivocada de hiperbólico incentivo às estroinices do som às alturas, grupos de moradores resolveram demonstrar a ilegalidade.

Conforme reportagem do portal A TARDE, o resultado é a ultrapassagem dos 80 decibéis permitidos até 22 horas, conforme a normativa, ignorada pela própria municipalidade, a julgar por sua omissão.

A recusa vem tornando letra morta o esforço do movimento liderado pelo então vereador Javier Alfaya, com a parceria ativa do secretário do Meio Ambiente, Juca Ferreira, três décadas atrás, quando foi obtida a pacificação ora inaudível.

Sabe-se há muito mais tempo – 25 séculos –, residir a ética no meio-termo, nem a mudez dos cemitérios, tampouco a corneta dos exércitos, no entanto, para alcançar o equilíbrio, vêm faltando os ponteiros dos decibelímetros.

Na falta da educação para conter impulsos, resta a quem cabe este trabalho, punir estabelecimentos rebeldes e apreender aparelhos sonoros, quem sabe assim, se reduzem os danos produzidos pelos perturbados notívagos ilegais.