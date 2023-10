Acesso à Informação

O Dia Internacional para o Acesso Universal à Informação é celebrado hoje em tática eficiente de divulgar a importância de cada indivíduo poder utilizar-se da internet como ferramenta construída na boa intenção de melhorar o mundo.

A efeméride linka a uma outra da maior relevância, a Declaração dos Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas, visando em seus artigos, viabilizar a tão sonhada paz perpétua.

Em um mundo marcado por escalada de conexão, é preciso promover a criação de mecanismos capazes de garantir sociedades inclusivas por meio das ações de governos adeptos do digitalismo como a de partilhar a virtude de conhecer.

Sem boas práticas, no entanto, pode tornar-se uma armadilha gigantesca o Octopus criado com o objetivo de irmandade, devendo, portanto, acompanhar o crescimento do admirável aparato, o debate básico sobre convívio em rede.

A transparência, no mais das vezes, é valor relevante a ser defendido, em razão da importância de saber quem transfere o conteúdo e quais seus efeitos, no sentido de “premeditatio malorum” – a oportunidade de prevenir-se contra o mal.

O avanço da educação para usuários e produtores é a condição necessária a fim de virem a lume regulamentos e métodos de saber – e saber julgar, com senso crítico – as ações de governantes, bem como a prestação de contas.

O enigma a ser decifrado, por ora, é o de estabelecer limite, devido ao formato libertário das redes, pois o controle é avesso à proposta original dos inventores, primeiro os do programa militar Arpanet, seguidos pelos do Vale do Silício.

Ergue-se agora a clava forte dos defensores dos dados confiáveis como bens públicos, resultando no fortalecimento das instituições democráticas, enfrentando, no entanto, mentiras e articulações de grupos de bandoleiros.

Tendo como utopia a felicidade geral, sem exceção, a data implica selecionar ideias claras e distintas, entre esparsos pensamentos sobre saúde, educação e benefícios sociais, tomando-se o rumo das infovias sob as róseas luzes da aurora.