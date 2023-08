Alimentação saudável

A campanha de combate à fome, desenvolvida pelo Governo Federal, em viés emergencial, precisa ser acompanhada do incentivo à diversidade alimentar na oferta e no consumo. Esta é a contribuição de análise qualitativa de estudo realizado pela Universidade de São Paulo, ao verificar o cardápio precário da população, mesmo para quem tem condições de adquirir comida.

O resultado da pesquisa coincide com as propostas da Lei 14.628/23, publicada no Diário Oficial da União, instituindo dois programas voltados para fortalecer a nutrição, por meio das compras públicas pela agricultura familiar. A conclusão possível é a de não ser suficiente aliviar o vácuo no estômago, considerando-se indispensável o acesso às calorias e proteínas necessárias para o organismo humano.

Por outro lado, a medida apoia o pequeno e médio produtor rural, pois nem sempre se consegue mercado para vender os produtos livres de defensivos agrícolas e pesticidas utilizados pelos grandes empreendimentos no campo.

O valor individual a ser comercializado chega a R$ 15 mil nas modalidades doação simultânea, formação de estoques e compra direta, beneficiando a sociedade civil, por meio do abastecimento seguro de gêneros alimentícios.

Há ainda a preocupação com a presença de mulheres, com metade delas participando do “Cozinha Solidária”, equiparando-se, assim, à quantidade de homens, nesta relevante prestação de serviço. A ideia é oferecer, gratuitamente, as refeições a quem está em situação de insegurança, além de incentivar práticas saudáveis e de boas ideias no preparo das receitas.

Embora o Brasil detenha 20% da variedade de nutrientes do mundo, este percentual não se aplica no cotidiano, pois por falta de conhecimento, não se utiliza a maior parte dos itens, alguns deles só existentes no país.

Agora, com o cuidado em unir a qualidade na mesa à oferta, é possível uma nova formação de cultura alimentar capaz de garantir não apenas matar a fome, mas produzir energia a fim de se buscar geração de renda para viver melhor.