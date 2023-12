Arsenal desbaratado | A TARDE

Os bons efeitos da operação de desmonte de tráfico de armas, promovida pelo Ministério Público Federal da Bahia, não requerem arte divinatória: reduzir homicídios e os índices de criminalidade.

Quando falta a razoabilidade em negócio clandestino deste jaez, é preciso apostar na atuação do órgão em defesa da cidadania, com a parceria dos policiais.

Investigaram os profissionais de segurança a gestão de empresa importadora de 43 mil fuzis, pistolas e similares, movimentando em três anos mais de 1 bilhão de reais na diabólica articulação.

Louve-se o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e seus colegas associados no empenho de reduzir o poder de fogo do banditismo antes autorizado no Brasil.

Alcança dimensão política a engenhosa estratégia, atacando esconderijos da multimilionária engrenagem partindo da Europa para América do Sul, por meio de receptadores sediados em Assunção, no Paraguai.

Em vez da omissão e do incentivo verificados nos anos entre 2019 e 2022, agora os tempos são outros, com a condução firme do Estado brasileiro ao inibir facilidades de habituais parcerias de compra e venda do insidioso arsenal.

A origem dos senhores da guerra foi identificada pelos homens da lei, registrando a produção dos armamentos em países como Croácia, Turquia, República Checa e Eslovênia, enquanto a apuração avança para coibir o mal.

O flagrante perfeito, em escala internacional, foi possível com a missão cumprida em 67 ações, encolhendo o portfólio maligno em 659 itens, todos apreendidos no território brasileiro, cancelando, assim, o anterior estímulo.

Além de alcançar os baianos, nove estados sediam quadrilhas, gerando sensação de o trabalho proteger inocentes, pois o malogrado investimento não seria para deleite de colecionadores nem praticantes de tiro esportivo.

Cabe acrescentar a clarividência dos magistrados de Salvador, ao expedirem 25 mandados de prisões preventivas, seis ordens de detenções temporárias e 54 para busca nos armazéns explosivos.