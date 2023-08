Avanço necessário

Privados do bem maior, a vida, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes são lembrados há cinco anos, tempo de lacuna na elucidação do duplo homicídio, mas felizmente os algozes já podem ser identificados. Da cidadania emana o clamor, em favor da República, para a polícia ir até as últimas consequências, a fim de punir, não apenas os executores, mas também os mandantes da premeditada e maligna iniciativa.

A apuração vem se materializando em indícios, como a probabilidade de terem sido alvejados os indefesos a partir de uma trama contratada pelo policial Macalé, morto em 2021, possivelmente para não delatar o autor ou autores.

O deslinde, lento porém seguro, vem sucedendo etapas dada a vontade política do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, juiz de direito, estranhando a autoridade o esperneio reativo de prováveis envolvidos.

A tática de trocar confissões por promessa de redução de futuras penas vem sendo bem sucedida, como verifica-se, ao deterem os federais, o ex-bombeiro Maxwell Correa, o “Suel”, a partir de denúncia do ex-militar Élcio de Queiroz.

Já se sabe terem os projéteis saído da metralhadora utilizada por Ronnie Lessa, acertando, além dos corpos, o coração do país, em passo a passo abominável após eleição, em 2018, de presidente desinteressado em desatar o nó górdio.

A coordenação das equipes de investigadores qualificam como “precisas” e “incontestáveis” as primeiras provas coletadas, tomando por pressuposto o conteúdo delatado pelos detidos, em desenho aproximado de um quebra-cabeças.

Aguarda-se o desfecho satisfatório, ao registrar-se um efeito associado à analogia de um jogo de dominó, peça chamando peça até o lasquinê final, em modo de ilustrar expectativa por novos depoentes tentando evitar a prisão. A qualquer momento, os plantões noticiosos vão informar, ao escutarem fontes fidedignas, quem urdiu a abjeta alucinação, desconsiderando como surpresa os nomes de criminosos, por sabidamente acoitarem milicianos no Rio de Janeiro.