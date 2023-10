Bate Coração

A altíssima probabilidade de êxito nos transplantes de órgãos realizados na Bahia, aliada à volta da cirurgia para oferta de um novo coração a quem precisa, define o entusiasmo atual das equipes de profissionais de saúde do estado.

A demanda havia sofrido uma alta, por conta do enfrentamento da pandemia, pois a prioridade passou a ser conter a expansão da Covid-19, uma vez já controlada, agora recomeçaram as necessárias intervenções cardíacas.

O número de doadores é outro indicador da plena fuga do labirinto produzido pelo contágio, embora não se deva empolgar com as asas de cera pois por sua própria natureza de risco as cirurgias continuem com todo rigor de protocolo.

Somente contando a porcentagem de julho para agosto, houve acréscimo de quase 60% de boas almas capazes de fazer o bem, sem precisar saber a quem se destina o gesto, alcançando o topo da hierarquia moral da boa vontade.

Quem aguarda por uma troca de fígado, deve se fiar na certeza do total empenho, pois já há toda uma rotina bem-sucedida desde retirada do doador à substituição, acompanhando-se todo o processo de assimilação pelo organismo.

Mesma lógica aplica-se a pulmão, pâncreas, rim e intestino, alcançando-se um total de 106 oportunidades de sobrevida desde janeiro, em demonstração de nem tudo estar perdido, pois ainda há gente preocupada com a sorte da outra.

Para quem já se encontra em leito ou situação defensiva, esperando apenas subir a placa, são 23 centros transplantadores, destacando-se hospitais habituados a comemorar vitórias representadas na recuperação de pacientes.

Para tornar um hábito, em vez de eventualidade, a autorização pode ocorrer sem burocracias, persuadindo-se os familiares, em caso de óbito, como esclarecem servidores posicionados em um balcão situado no Hospital Geral.

Funciona assim: a pessoa morre e logo depois de expedido o atestado por um médico, começam os trabalhos de exames complementares, viabilizando a coleta para manter pulsando aquelas e aqueles ameaçadas de interrupção.