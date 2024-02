Bem-vinda a nova indústria | A TARDE

Inovação e estímulo ao desenvolvimento sustentável, visando à garantia do progresso, hoje e sempre, são os núcleos centrais do programa Nova Indústria Brasil (NIB), lançado pelo governo federal, com metas e ações traçadas até 2033.

O prazo pode parecer exagerado, afinal são nove anos, e o mundo não para de mudar, impactado pelo devir incessante, mas a engenhosa articulação justifica o longo período, pois é preciso tempo para alterar o perfil das unidades fabris.

A lógica predominante ainda é a do início da implantação das máquinas na Inglaterra, há mais de dois séculos – passou da hora de o Brasil se cuidar para produzir com maior redução de danos.

Seguindo a promessa de governar para todas e todos, aproximando-se ao máximo desta utopia, o Planalto deu texto final ao plano, após dialogar com o chamado setor produtivo. As novas diretrizes se aproximam da denominada neoindustrialização: trata-se, agora, de fabricar, porém preservando.

O Conselho Econômico de Desenvolvimento Social Sustentável – o “Conselhão” –, órgão responsável por favorecer a costura dos acordos, teve a seu favor o hábito de formular ideias distintas a partir do hábito de praticar boa filosofia em debates acalorados entre divergentes, resultando em poder de síntese.

A nova política prevê o uso de recursos públicos para atrair investimentos privados, com adoção de medidas como a criação de linhas de crédito especiais; subvenções; ações regulatórias e de propriedade intelectual. Até 2026 está prevista a destinação de R$ 300 bilhões em financiamentos.

Não seria preciso lembrar ter sido um tento decisivo na peleja junto aos proprietários das chaminés o fato de não haver saída para a continuidade da vida na Terra caso a adaptação morra no beletrismo dos intelectuais.

Como se diz nas resenhas populares, “ou vai ou racha”, se a emissão continuar alta e o descuido com insumos seguir privilegiando o lucro, não haverá capital nem trabalho, pois o apocalipse climático ceifará a todas e a todos.