Brasil das crianças

Uma árvore sem raiz não fica de pé, pois falta-lhe o ponto de equilíbrio. Por formar crença neste adágio, o governo federal deu atenção à primeira infância ao propor como topo na hierarquia de prioridades o amor a nossas crianças.

A carona no mês de agosto, para lançamento da alvíssara, vem da Lei 14.617/23, já assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo ao Senado e à Câmara priorizar a votação de projetos tendo como protagonista a pequena cidadania de 0 a 6 anos.

Tida como marco inicial para um novo relacionamento com a galera miúda, a norma ganhou também o jamegão de outros cinco ministros, responsáveis pela gestão de setores próximos de atender às necessidades dos infantes.

Um total de 21 milhões de brasileirinhas e brasileirinhos está na base de cálculo desta força-tarefa com o objetivo de terem prioridade em todo e qualquer projeto nas áreas de educação, saúde e direitos humanos.

A ideia é promover no país algo já pensado há pouco mais de dois séculos, ou seja, o respeito aos direitos de quem chega ao mundo, em vez de serem tratados como mão de obra de baixo valor como no início da era industrial.

À vera, a proposta já está defendida nos dispositivos legais em vigor, desde a Constituição Federal, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras jurisprudências, no entanto, é comum no Brasil insistir-se em acumular leis.

A força-tarefa convocada pelo presidente pretende assegurar vínculos afetivos, nutrição, imunização e cuidados contra todo tipo de violência, bem como garantir brincadeiras, porque nesta etapa da vida o sonho é livre.

Para tornar eficiente um planejamento deste jaez, e sabendo-se a dimensão continental do cenário, serão convocadas as lideranças e ativistas de órgãos da sociedade civil, visando ampliar o mutirão e incluir mais pessoinhas.