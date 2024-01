Brutalidade inominável | A TARDE

Causou consternação, especialmente na classe artística, o homicídio praticado no Amazonas, contra uma venezuelana, em contexto vulnerável por viajar sozinha, configurando-se possível feminicídio ao finalizar do inquérito.

Habitado por numeroso contingente de pessoas cheias de ódio e preconceito, o Brasil revela-se a si próprio, como cheio de perigos e armadilhas, para quem escolhe construir um perfil autônomo em relação à normatividade prevalecente.

Torna-se emblemático o enredo, quando trata-se de uma mulher a construir-se mulher como melhor a apetecia, como era o caso da migrante nômade, bonequeira, palhaceira e viajante de bicicleta, entre outras belas artes.

Somente depois de um protesto promovido por colegas do Circo SoLadies, pelos quais a vítima era estimada, a polícia civil amazonense mobilizou-se para elucidar o crime, cometido com aspectos de brutalidade inominável.

A ocupação de um dos símbolos do turismo de Manaus, o Largo de São Sebastião, em frente ao teatro da cidade, produziu como efeito a investigação sobre as condições causadoras do óbito de Julieta Inés Hernandez Martínez.

“Jujuba”, como era chamada, queria apenas dormir sob o céu estrelado, uma bela noite de sono em rede de pousada no município de Presidente Figueiredo, antes de pedalar de volta à casa de sua mãe, em Puerto Ordaz.

O casal, proprietário do estabelecimento, tinha outros planos para ela, e depois de o homem furtar seu celular e forçar a atriz circense a sevícias, produziu o ciúme da esposa, recebendo garrafada de álcool na intenção de queimá-lo.

Salvou a pele o mau anfitrião, neste ínterim, tirando a vida da visitante, com um golpe chamado “mata-leão”, tendo a dupla de canalhas enterrado o cadáver da palhaça em seus domínios, seguindo a sanha diabólica.

Serve o epílogo de alerta para os prós e os contras de ser livre em territórios marcados pela iniquidade, tendo prosperado este sentimento de prazer em fazer o mal, ao desmascarar-se a ilusória cordialidade do brasileiro comum.