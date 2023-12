Caminho de regularização | A TARDE

Toda iniciativa visando ao bem comum deve ser louvada como necessária ao melhor convívio, a verificar no aperfeiçoamento do Programa de Pagamento Incentivado (PPI) pela Prefeitura de Salvador, visando turbinar a economia.

A aposta em reduzir volume dos cadastros de inadimplentes passa pela premissa de facilitar acesso aos benefícios por meio da internet, com uso da tecnologia, via endereço eletrônico.

Quem decidiu juntar os caraminguás a algum excedente de décimo-terceiro e outras rendas, tem agora a sorte de livrar-se de limitações impostas pela negativação, graças à preciosa oportunidade de alcançar 100% de descontos.

É o despertar de um pesadelo das multas e juros para o soteropolitano, no caso de deletar o parcelamento, se o montante devido for eliminado de uma só vez, como previsto nas regras aprimoradas da proposta ora oferecida pela municipalidade.

A ideia é libertar o contribuinte dos acúmulos decorrentes de impostos diversos, representados nas conhecidas siglas IPTU e ISS, bem como de taxas para coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares (TRSD).

A data-limite de cálculo da subtração é 30 de outubro de 2023, incluindo nos benefícios a fração da cidadania soteropolitana então pendurada nas inscrições em dívida ativa, com risco de perda de patrimônio e outros males resultantes.

O longo braço da lei alcança até mesmo as pendências relacionadas à compra e venda de imóveis, por meio do ITIV, nas ocasiões de lançamento por meio de auto de infração ou notificação fiscal da negociação.

A feliz iniciativa supõe capacidade empática de colocar-se o credor no lugar do pessoal em situação de areia movediça, embora capaz de escapar, com o socorro das condições especiais de até 60 vezes para limpar o nome na praça.

A avaliação dos gestores levou em alta conta a pressão sobre o movimento financeiro geral desde o período da pandemia, quando a falta de imunização produziu imperativo de evitar o contágio, causando prejuízos até hoje.