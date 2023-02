Carnaval dos diabos e das Muquiranas

Para você leitora, leitor, que não é de Salvador, capital da Bahia e antiga capital do Brasil, fica difícil saber o que é muquiranas. Explico: é uma espécie de sinônimo de sovina, coisa de expressão popular de quem nasceu soteropolitano. Mas o termo virou nome de batismo de um dos blocos (grupos) mais icônicos do carnaval baiano, mas que ultimamente vem perdendo a graça, por que alguns dos seus componentes – embora o grupo seja formado por homens que se vestem de mulher para farrear – se tornaram machos tóxicos ou são heteros venenosos. Neste carnaval de 2023, o primeiro depois da pandemia da covid-19, deixaram para a memória um rastro de homofobia, misoginia, ignorância e selvageria.

Eu, faz tempo, venho denunciando as “estrepolias” de mau gosto dos componentes d´As Muquiranas. Em 2019, por exemplo, flagrei cinco deles cercando algumas garotas adolescentes. Eles usavam a famigerada pistola de água, de pressão, para atingir as partes íntimas das meninas que estavam em pânico. Fui reclamar e fui ameaçado. Eles eram policiais, se insinuaram como tal, e por pouco, não levo uma boa surra. Me seguiram com ares ameaçadores. Foi um dos casos que se ouve falar e que estão vindo à tona com a selvageria que perpetraram este ano de 2023 quando – dentre tantas - cercaram uma foliã num dos circuitos da festa que ficou em visível pânico, pelo que foi mirado nos noticiários das TVs e redes sociais. A moça foi salva, por sorte, pela presença casual de guardas municipais. Pior é que tem ainda quem defenda a prática machista e sexista e seja advogado dos muquiranas.

Lembro que quando “As Muquiranas” foi criado o sentido do grupo era a pândega. Era um tempo em que grassava muito mais falta de respeito para com as pessoas de postura, destino ou escolhas diferentes e homem se vestir de mulher era uma espécie de desafio à moral vigente. Tanto que quando o bando fantasiado saía às ruas no carnaval a brincadeira era “flertar” com os homens que encontravam pelo caminho com frases espirituosas e assim recebiam outros chistes de volta e todos riam e se divertiam a valer.

A história da pistola maldita nas mãos dos componentes do bloco “As Muquirana” começou quando saiu com seus elementos fantasiados de Barbarella, em homenagem ao filme famoso de Roger Vadim com a participação de Jane Fonda (imagine se Jane fica sabendo do que está acontecendo, ela uma defensora das causas feministas e civis) tomaram, gosto com o “brinquedo” que hoje é uma verdadeira arma contra as mulheres. As autoridades não podem ficar acéfalas. Se bem que tem uma penca de autoridades no malfadado bloco.

