Carnaval legal | A TARDE

Duas recentes iniciativas estaduais relacionadas ao período de folia que se aproxima merecem ser saudadas como positivas , uma no sentido de proibir pistolas de água no Carnaval e demais festas de rua, e a outra o lançamento do “Portal Alerta Cidadão”.

Ao criminalizar o uso das pistolas vendidas em camelôs ou lojas de artigos carnavalescos, a autoridade maior visa garantir segurança e bem-estar geral, inibindo ações persecutórias às mulheres por parte de supostos machos.

Já a plataforma digital permite aos cidadãos registrarem seus bens pessoais, como veículos, celulares e bicicletas, em iniciativa inovadora capaz de indicar quanto vem sendo incentivado o pensamento anti-violência.

Em vez da ênfase no boletim de ocorrência na circunscricional mais próxima, como requisito de investigação, ficam disponíveis em meio digital as informações para recuperar o patrimônio, basta a consulta ao banco de dados.

Não haveria lugar mais apropriado para o anúncio das duas táticas, senão o auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI), uma vez dele esperar-se o retorno dos investimentos em forma de estratégias eficazes de proteção.

O brinquedo que lança água, aparentemente inofensivo, remete, em princípio, a mera pândega sem maiores consequências, no entanto o poder simbólico no formato do revólver dá margem aos cuidados do Legislativo e Executivo.

Não bastasse representar objeto fabricado para matar e ferir – banalizando o mal pela ludicidade –, o equipamento disfarça o homem em posição de libido, ao atacar mulheres e pessoas LGBTQIA+.

Blocos e foliões estão sendo chamados a contribuir para fazer valer a nova lei nessa fase de implementação. A iniciativa conta com o apoio da direção do bloco ‘As Muquiranas’, bem como de órgãos prontos a colaborar com a sua aplicação, como o Ministério Público e a Secretaria de Políticas para as Mulheres .

O momento é de vencer a persistência de episódios indesejáveis registrados nos últimos carnavais. Afinal, o foco da festa é brincar, e não agredir.