Cibernética fraude | A TARDE

A busca do equilíbrio, nem um extremo nem outro, pode vir a ser o resultado auspicioso do debate inaugurado com a decisão do Estado brasileiro em suspender a abertura de cursos de ensino a distância, estancando a escalada.

A invenção das tecnologias de internet é recente na história da humanidade, em idade de “lactente”, apesar da acelerada expansão, apresentando efeitos de falso amadurecimento, prevalecendo, então, a precocidade.

Não se discute, porém, o fato de, em pouco mais de três décadas, as alterações de sociabilidade terem sido mais profundas se comparadas aos 200 anos das indústrias, ou mais atrás, os 10 séculos de benefícios da nobreza e do clero.

A análise qualitativa deste contexto produz a ideia inata de realidade objetiva: é preciso usar a cabeça, recuperar o poder de raciocínio, antes de sair teclando e adaptando o poder dos computadores ao cotidiano, necessariamente humano.

Deste pressuposto, emerge a proposição válida de o Ministério da Educação agir corretamente, ao pisar o freio de autorização da modalidade, embora possa ser acusado de timidez por não brecar as capacitações em andamento.

Não se propõe sequer discutir, em sã consciência, a inevitável impossibilidade de formação de um profissional em terapia ocupacional, fisioterapia, educação física, odontologia, entre outros ofícios, sem o contato corpóreo e sensível.

Como avaliar o ombro lesionado da idosa, a cárie de um sujeito com a dentição avariada, ou mesmo o efeito do diabetes em um sangramento ocorrido no pé de um doente, sem ter tido este contato físico durante a graduação?

Para agravante, a mecânica de mercado é guiada pela lógica do acúmulo e do lucro, portanto, há quem se locuplete sem remorso do sistema capaz de economizar a mão de obra docente, substituída por conteudistas digitais.

A sensatez sugere reservar o meio virtual para disciplinas nas quais basta a transmissão de “teoria” – prática acadêmica –, sob pena, de em breve, a cidadania enfrentar uma praga de diplomados por cibernética fraude.