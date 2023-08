Comércio abjeto

Entre as modalidades de comércio ilegal, os negócios envolvendo pessoas ganham o topo do podium como os mais abjetos, por trazerem implicitamente o dano coletivo, agredindo os fundamentos da civilização.

Para mobilizar maiores recursos, visando combater a disseminação deste mal, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu a data de hoje como o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas.

Às avessas de um imperativo categórico, quem lucra com a neoescravidão propõe uma ação, cujo efeito implica enojar a cidadania, em países nos quais são registrados os delitos.

São 40 milhões traficados em todo o mundo, ao iludirem-se com promessas de transferência visando amealharem recursos, mas ao chegarem aos destinos, percebem rapidamente terem sido vítimas de um engodo.

O desespero humano é um dos causadores do desastrado êxodo, devido às grandes levas de fugitivos de nações em conflito, sem vislumbrarem no horizonte qualquer chance de convívio pacífico.

Há quem arrisque oportunidades de trabalho no sonho da fortuna, no entanto, as quadrilhas organizadas desenvolveram táticas eficientes para manterem grudados em suas teias quem decide jogar-se.

Entre os grupos de maior frequência, estão as mulheres, travestis e transexuais, atraídos pela quimera de fazerem vida em rápido acúmulo monetário, no entanto, o grosso do dinheiro fica com os traficantes.

Não é raro, por tabela, assumirem também a dupla função de contribuir para a distribuição de entorpecentes, nas baladas e bares noturnos, com o efeito colateral de elas mesmas tornarem-se drogadictas, pela constante exposição.

Como agravante, as promessas dos criminosos incluem legalizar a documentação dos migrantes cativos, por terem contatos suficientes para garantir o ingresso ilegal na Europa e nos Estados Unidos.

Para a economia, o resultado é uma movimentação de 32 bilhões de dólares anuais, às custas dos grilhões capazes de reter adolescentes de 18 anos sem permitirem a volta às origens.