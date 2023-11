Congresso preto | A TARDE

A criação de uma bancada formada por parlamentares não-brancos representa um novo passo com base no conceito de justiça reparadora, pois sabe-se a importância de articulação dos congressistas comprometidos com a proposta.

Ao aprovar o projeto, a Câmara dos Deputados não apenas alinha-se com a construção de um projeto de poder proporcional à distribuição de epidermes na sociedade, mas também avança rumo a uma nova política.

A vantagem do formato, coerente com a aritmética de contingente de cidadãs e cidadãos descendentes de ex-escravizados, é a facilidade de o texto não precisar passar pelo Senado. Mais um tento lavrado pela cidadania é o fato de a novidade germinar de parceria de partidos tantas vezes antagônicos, surgindo de eficiente tabelinha entre o PSOL, identificado à esquerda, com o União Brasil, do lado oposto.

Os representantes do grupo terão voz ativa e voto igualitário, ao participarem dos debates, produzindo a sensação de momento histórico, capaz de atenuar os efeitos de 400 anos de desigualdades.

Justifica-se a iniciativa benfazeja pela análise qualitativa de estatísticas diuturnas, nas quais o negro costuma ser castigado em comunidades e periferias, bem como a mortalidade feminina, a maioria de afrodescendentes.

Não se trata de questão ideológica de contraste entre partidos de um e outro viés: a defesa da maioria remete à ideia original de democracia, fortalecida com o arcabouço capaz de reduzir as dúvidas do eleitorado acerca da atuação da Casa legislativa.

A eleição para os cargos carrega o poder simbólico de ser realizada, pontualmente, a cada dia 20 de novembro, quando se evoca a “consciência negra”, associada à luta tenaz de Zumbi dos Palmares, símbolo perene da resistência dos excluídos.

A estratégia acrescenta a chance de ampliação do número de 31 parlamentares declarados pretas e pretos, enquanto 91 deputadas e deputados declaram-se de cor parda, representando 24% do total, abaixo do perfil da população brasileira.