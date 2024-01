Decifra-me ou te deleto | A TARDE

Segue destruindo vidas a baixa inclinação das pessoas para colocarem-se nos lugares uma das outras, além do poder de esconderem-se, como um segundo véu de maia, à frente das telas do computador de mesa ou do aparelho celular.

A desistência de existir, por jovem de 22 anos, após ter nome associado a falso relacionamento, é o novo desastre a devastar, além dos familiares, todos e todas quantas formam crença na espécie humana como possível de conserto.

Esquecem-se, ou mais grave, disfarçam-se, os adeptos da rede mundial, encobrindo os egos sob falsas peles de cordeiro, quando atacam com palavras de calúnia, sorvendo o próprio sumo da maldade imanente e incessante.

O diabo e o bom deus parecem duelar nesta arena na qual a idade da razão demora a chegar, uma vez tratar-se a revolução cibernética de um “lactente”, se comparada a paradigmas já superados de uma história de reviravoltas.

Os anarquistas do Vale do Silício, em sua singela inocência, acreditavam nesta geringonça genial como bálsamo para todos os males de Pandora, sem levar em conta a impotência do conhecimento enquanto método contra a iniquidade.

Pudessem os inventores da internet voltarem à vida e muito possivelmente cancelariam todos os projetos, ao perceberem como a coisa saiu ao contrário, a mentira e o ódio tornando-se prevalecentes a ponto de fomentar o sofrimento.

Pois, se não pode haver governo no ambiente digital, e as publicações são livres, as manobras limitam-se a esforços de legislação, impotentes para inibir as estupidezes, dada a arquitetura horizontal, incentivada pelas plataformas.

Comovente é o empenho dos psicólogos e de uma gama de profissionais devotados a informar benefícios e malefícios capazes de gerar um mundo melhor ou pior, a depender do perfil de quem presta culto cego à tecnologia.

Evitar olhar nos olhos da medusa contemporânea supõe decifrar o enigma a fim de frear a escalada maligna: como deter o Octopus de milhões de tentáculos, sem a devida educação dos usuários para o convívio saudável?