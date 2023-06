Desejo e prudência

O desejo acompanha o forró, sob o triscar da zabumba e o resfolego da sanfona, enquanto o licor inebria Éros ao mirar certeiras flechadas, sob o calor de montes de lenha incandescente.

Neste contexto não se quer perder tempo quando o prazer declara seu poder corpóreo, alertando em sentido contrário e na mesma proporção para a necessidade da prudência.

Em série de reportagens iniciadas hoje, A TARDE procura ocupar este espaço na balança, ao servir de justo contrapeso aos possíveis excessos, alertando para a importância da prevenção das infecções de causa íntima.

As patologias, conhecidas no jargão médico pela sigla ISTs, como sucedânea da anterior "DSTs", ameaçam as delícias de espigas e jenipapos das próximas festas joaninas, se os pares entregam-se à volúpia sem cautelas.

O trabalho de transmissão de dados confiáveis consiste, nesta pauta moderada, em proteger ao prestar serviço, tanto o de convidar o poder público para o "anarriê", como o de oferecer à leitura o guia razoável contra contágio.

A campanha Fique Sabendo, da Secretaria de Saúde (Sesab), é um dos destaques, em parceria com o Ministério da Saúde, e respaldada pelo êxito no Carnaval, ampliando estratégias de contenção dos perigos do Vírus da Imunodeficiência Humana, o HIV, antes Aids.

Uma boa ideia é a de buscar diagnóstico em testagens rápidas, caso a esquecidinha ou esquecidinho tenha deixado de usar o preservativo, naquele momento de permitir-se trocar a quietude pela irresistível vontade dos instintos.

Sífilis e hepatite estão entre outras enfermidades escondidas por trás das aparências dos apetites, merecendo a animada cidadania distribuída pelo território baiano investimentos de R$ 3 milhões do governo do Estado.

Legado da consagrada libertação dos anos 1960, até hoje a revolução sexual tem revelado incompletude: enquanto a seta da prática só faz crescer, a dos cuidados dorme em repouso, justificando ações socorristas da gestão pública.