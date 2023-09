Editorial - 50 anos de imunização

Um país do qual se possa sentir orgulho é construído dia após dia, com ações capazes de garantir acesso a bens necessários, como o da saúde, vibrando agora a torcida brasileira pelos 50 anos do Programa Nacional de Imunizações.

Impossível calcular, ou mesmo estimar, quanta gente invicta foi beneficiada, ao evitar e derrotar enfermidades, produzindo a boa sensação de o Estado cumprir o seu papel ao investir na proteção das multidões, desde bebês a veteranos.

Não se pode conter o entusiasmo em perceber a admiração internacional, expressa constantemente por autoridades sanitárias e lideranças políticas do estrangeiro, justificando as celebrações como incentivo para seguir avançando.

Em escalada de potência, a festa do cinquentenário será no Congresso, o salão da democracia, tendo imunizado-se o Brasil contra a doença do golpismo, na resistência histórica do Oito de Janeiro, ainda hoje alargando consciências.

O melhor exemplo é comemorar, trabalhando, a semana inteira de vacinação, em iniciativa associada à Câmara dos Deputados e ao governo de Brasília, ao distribuir as cinco dezenas de velas sobre o bolo simbólico de cantar parabéns.

A prestação do serviço de excelência une-se à recuperação de símbolo do civismo, em coincidente combinação de esforços para persuadir mães, pais e responsáveis a levarem as crianças a fim de recuperar a cobertura vacinal.

Parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), o programa combate 20 tipos de doenças e fez de Zé Gotinha o protagonista da mais bem sucedida estratégia protetiva do mundo, considerando uma população de 200 milhões.

Na condição de gêmeas, a verdade e a memória estarão juntas numa exposição de objetos, documentos e reportagens com o objetivo de traçar linha do tempo, desde 1973, quando o projeto começou.

Desde a erradicação de paralisia infantil, varíola e rubéola ao controle da pandemia de Covid-19 – sem apoio do governo federal até 2022 –, não há como deixar de sentir orgulho desta medalha de ouro em defesa da vida.