Editorial - A escola de racismo

Criada com a proposta de tornar-se um meio formal decisivo para o êxito da educação, a escola tem o ambiente mais impregnado de práticas racistas no Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto de Referência Negra Peregrum.

O flagrante de paradoxo ocorre quando logicamente não se admitem duas proposições antagônicas para mesmo objeto, como é o caso, pois espera-se exatamente o oposto do empenho da classe laboral de educadores.

O cenário permite duas opções não excludentes entre si: ou as classes não vêm assimilando a regra de ouro de evitar fazer ao outro aquilo indesejado para nós mesmos ou os projetos pedagógicos têm sido precários o suficiente por descumprirem seu destino.

A proporção encontrada pelos pesquisadores não é desprezível: chegam a quase 4 – precisamente 3,8 – as vítimas da violência, incluindo o ensino dito “superior”, entre cada grupo de 10 docentes e estudantes.

Embora não se deva celebrar resultado de tal azar infeliz para os educandários, a proporção obtida ficou longe de surpreender ativistas da luta antirracista, se comparada a sala de aula a fração representativa do país.

O trabalho minucioso ajuda a descerrar o véu de uma nação antes desculpada pelo mito da cordialidade, hoje em total descrença, pois 80% da cidadania não hesita em tarjar o Brasil como desigual devido à valoração por epiderme.

Poderia ser pior não fosse a atuação de grupos organizados da sociedade civil, desejosos de escaparem da pecha negativa, padrão a ser rejeitado em escala mundial, pois os dados referem título desonroso para as raízes multiétnicas.

Resta recorrer às próprias unidades de ensino-aprendizagem, no sentido de fortalecer as gestões escolares, visando transmitir conhecimento, aliado à moderação, à justiça reparadora e à coragem para vencer as dissensões.

O levantamento teve como método indutivo a oitiva de 2 mil depoimentos, posicionando o trabalho, os espaços públicos, os estabelecimentos comerciais e os lares como outros locais citados pelas pessoas ofendidas e discriminadas.