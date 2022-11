Editorial - A essência do convívio humano

Ser animal, racional, sensível, bípede, entre outras predicações, estariam na essência do ente “homem”, daí derivar sua “humanidade”, mas atributos como preferência política são acidentais, logo, não definem se uma pessoa é melhor, embora possam revelar dificuldades de viver em democracia.

Empresas, instituições e até condomínios residenciais estão errando ao estender a ideologia a condição necessária, segundo a qual não seria viável aceitar contrariedades, inevitáveis em aglomerados.

A construção de listas de indivíduos de um lado e de outro, como grupos antagônicos, produz insegurança nos relacionamentos e semeia futuro de inimizade, considerando a narrativa anterior aos conflitos físicos.

A tendência de exagero narcisista evolui de pequenas para grandes as diferenças, revelando discriminações na apreensão inteligida do mundo como ele aparece, conforme já se tem registro no ambiente acadêmico.

Uma professora recusou-se a seguir orientando dois acadêmicos de doutorado do curso de farmácia da Universidade Federal do Amapá (Unifap), ao avaliar os estudantes como “esquerdistas”.

O anúncio foi divulgado pela docente em lista do aplicativo WhatsApp, por meio do qual também havia gravado áudios, assumindo o ódio em relação a universitários identificados com a causa da justiça reparadora e proporcional.

Verifica-se no comportamento de quem deveria partir o bom exemplo, como é perturbadora a ideologia de extrema-direita, devido ao princípio de rejeição do divergente, atacando abertamente a pluralidade.

O ato simbólico de extermínio dos orientandos desvela a vontade de interditar o debate com quem tem pressupostos diferentes, na total distopia em relação à tradição universitária desde as primeiras corporações.

Vem da Idade Média a origem das “disputatio”, derivando nas trocas de ideias distintas, ameaçadas atualmente por irracional proposta de rejeitar a produção de conhecimento pela refutação, melhor meio de testar “certezas”, no convívio amistoso com quem tem outro ponto de vista.