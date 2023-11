Editorial - A ferramenta cega | A TARDE

O mundo enfrenta os prejuízos de nova “pandemia”, desta vez virtual, com transtornos físicos e mentais identificados em escalada de estudos multidisciplinares de pesquisadores do avanço de mais um abuso via internet.

As chamadas “ciber-psicopatias” atacam grupos cada vez mais numerosos – e precoces –, com agravante de estas afecções alcançarem uma segunda geração, pois mães, pais, responsáveis em geral também estão diagnosticados.

A enfermidade ficou comprovada com as metamorfoses enganadoras, devido à ação do gênero inédito de “gênio maligno” capaz de compartilhar sem limites alterações de imagens visando padrão estético impossível no cotidiano físico.

A preocupação extrema com uma beleza falsa resulta da “dismorfia corporal”, com desdobramentos danosos e, provavelmente irreversíveis, alcançando tipificações já admitidas na classificação internacional de doenças (CID).

São os casos conhecidos, no jargão médico, como “anorexia”, “bulimia” e “depressão”, elevando-se à dimensão de “melancolia grave”, produzindo autoflagelação, suicídio e ansiedade, registrados em todas as faixas etárias.

A exposição às redes sociais de identidades fraudadas inviabiliza enxergar-se como de fato as pessoas são, gerando baixa empatia e remorso zero ao machucarem umas às outras, quando verificam-se flagrantes de desfaçatez.

O subdesenvolvimento afetivo produz o “bloqueio” desenfreado de “amigas” e “amigos”, afinal, a oferta de contornos apetecíveis – porém fraudulentos – é gerado por ferramenta cega, asfixiando os relacionamentos antes saudáveis.

A torpeza de caráter parte do próprio dono da geringonça, o principal gestor do Facebook, defendendo-se com o argumento falacioso da proteção por mecanismos tão fantasiosos quanto o ardiloso artifício de “transformação”.

A resistência ao descaro conta com adesão de 42 dos integrantes dos Estados Unidos, restando ao Brasil a opção de comandar control + C a fim de copiar tão necessária barricada, graças à vontade política de enfrentar a estupidez digital.