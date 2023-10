Editorial - A força do Turismo

A convergência de interesses entre os gestores públicos, os investidores, os trabalhadores e os visitantes produz sensação de bons negócios para todas e todos à medida da escalada na temperatura aquecendo a Bahia para o turismo.

O caderno Municípios de A TARDE revela com fidedignidade este cenário concentrado preferencialmente em 13 regiões apetecíveis, mas com oportunidades de novas jazidas encontradas por garimpeiros das viagens.

Efeméride a justificar a ideia da equipe editorial é o Dia Mundial do setor, a ser comemorado hoje, tendo como efeito para o convívio global a maior troca de manifestações culturais entre pessoas de todos os países em rotas de encontros.

Diversidade é bem a palavra quando se pretende corresponder a atividade ao perfil plural, resultando em um caldeirão de jeitos de ser, conforme se verifica desde a arte de comer gostoso à dança, à música, aos esportes e tudo o mais.

Para começar por onde deve todo empreendimento razoável, a comunicação tem merecido cuidados com a participação em feiras nacionais e no exterior, além do uso do digitalismo, sem desprezar a confiabilidade dos impressos.

Pela parte do governo, um dos destaques tem sido a melhoria contínua da infraestrutura, com reparos nas estradas estaduais e apoio de Brasília para preservar as BR, bem como os aeródromos municipais e o aeroporto da capital.

Já a natureza, esta se contrapõe à expansão urbana: o verão funciona como os holofotes divinais lançando verdades em forma de sol sobre os contornos dos mais lindos cenários.

A expectativa, diante de tão auspicioso quadro, é de uma captação de 90% em hospedagens voltadas para todos os perfis de visitantes, alcançando a plenitude de chegar à carga completa até o início do Carnaval.

O Programa Avança Bahia, desenvolvido pela secretaria estadual, é a estratégia para sintonizar, sem ruídos, todos os grupos sociais, recuperando a liderança de atração de fãs desta exuberante fração do planeta.