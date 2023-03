Editorial - A hora da merenda

O anunciado aumento de até 40% nos repasses para merenda escolar é dever do novo governo, ao exercer propriedades de curativo, na medicina deste primeiro ano, a fim de tratar feridas da população.

Para se ter ideia da dimensão do investimento, visando beneficiar nossa gente, a mesma a quem se cobra impostos, basta informar o montante de R$ 5,5 bilhões a ser aplicado nos próximos meses – e mais virão no combate à fome, cevada em política pública ao avesso, na escuridão de 2019 a 2022.

O valor equivale aos recursos em obras de construção, reforma e ampliação de todo o setor de transporte em 2021. Outro dado necessário para se entender o quanto representa a palavra do presidente Lula é o fim do congelamento por seis anos da verba, tendo caído ao rés do chão, em fração inferior a de uma esmola, R$ 0,34 por estudante.

Embutida ao gesto reabilitador, não está apenas a repercussão social, graças ao amparo de milhões de alunas e alunos, recuperada a motivação de frequentar a escola, em busca de comida, ao lado do conhecimento.

O cuidado com as crianças favorece também a mecânica de mercado, na qual a produção e o consumo são aquecidos, pois desoneram-se os pais de família de baixa renda, ao menos de uma parte da aquisição de alimentos.

A vigilância não pode cochilar ao verificar-se a correta destinação do dinheiro a ser transferido aos estados e municípios por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

A medida veio à lume junto a outra, tão importante quanto, o projeto Mãos à Obra, plataforma criada para recuperação econômica do país, ao identificar onde é possível investir com objetivo de iniciar ou concluir algum empreendimento.

Ambas as iniciativas eliminam derradeira dúvida de qual diretriz governamental teria melhor serventia, se aquela voltada para a maioria, ou a dirigida aos interesses de poucos, amparada em abstrações, gerando sensação periclitante no triste passado recente.