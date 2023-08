Editorial - A infância e o dinheiro

A educação para as finanças, quanto mais precoce, ainda na infância, pode ajudar a forjar na nova geração o hábito saudável do equilibrio nas contas, graças à contenção de ímpetos de consumo, evitando preocupações futuras.

Esta é a saída viável, a fim de conter a inadimplência entre jovens, hoje em torno de 13% na Bahia, na faixa etária até 25 anos, tendo por principal fator a desproporção entre o desejo de comprar e a capacidade de endividamento.

O cartão de crédito tem servido de cumbuca eficiente, utilizando-se lojas e bancos deste atrativo, multiplicando-se cadastros da clientela novel, capturada por hiperbólica taxa de juros, tida como irrazoável em alcance mundial.

Resistir às tentações criadas por belas e persuasivas campanhas publicitárias voltadas para dourar produtos e serviços, é possivel quando se pergunta sobre a necessidade, ou seja, sem aquela aquisição a vida torna-se impossível?

Entre os itens perfilados nesta categoria, estão medicamentos, gêneros alimentícios de valor nutricional, roupas, livros e utensílios variados, servindo como defesa estratégica a simplicidade: antídoto contra exageros e ostentações.

A formação de uma cidadania consciente do quanto pode dispor vai além de aritmética de subtração, pois a ideia é não gastar quando não se tem lastro para escapar dos boletos, como demonstrou A TARDE, na edição de ontem.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) já prevê a produção de conteúdos visando orientar a relação com o dinheiro, em direcionamento possivel de acolhimento em diversas disciplinas, a depender do plano pedagógico.

A iniciativa toma um contorno emergencial, em uma sociedade caracterizada pelo culto à obsolescência programada ou estimulada, gerando constante substituição de bens e equipamentos, por precariedade ou estímulo externo.

Pais, mães, responsáveis e docentes têm a oportunidade de passar a assumir práticas virtuosas, no sentido de serem imitados pelas crianças, mas para esta finalidade, também precisam investir em suas capacitações na lida com as cifras.