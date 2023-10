Editorial - A Petrobras é nossa | A TARDE

A Petrobras celebra esta semana seus 70 anos em meio a novo momento de vigorosa campanha pela busca constante por movimento de renovação.

Não se pode falar no chamado “ouro negro” sem citar o pioneirismo e a competência dos baianos, tendo logrado engenheiros e operários a alegria de encontrar a preciosidade pela primeira vez no país, na localidade de Lobato, em Salvador.



Na toada de positiva vibração das reportagens publicadas nas edições de domingo e terça-feira, não se deve temer errar ao saudar o futuro promissor resultante do planejamento preparado com competência.



Para reconhecer a importância da população baiana na história da maior companhia brasileira, o presidente Jean Paul Prates marcou de cantar parabéns em Salvador. A festa será no histórico e belíssimo bairro do Santo Antônio Além do Carmo, tendo por maior júbilo a divulgação de um vídeo apresentando aspectos da trajetória vitoriosa em conjunto com a brava gente brasileira.



Produtora de petróleo com menos emissões do planeta, prepara-se agora a gigante respeitada mundialmente para intensificar o desenvolvimento de pesquisas visando se adequar às necessidades de transição energética, pois o poluente combustível fóssil está com as décadas contadas.



Investimentos em fontes de energia renovável – combustíveis sustentáveis, eólica offshore, hidrogênio verde e outras soluções de baixo carbono – são caminhos previstos no plano estratégico da empresa. O impulsionamento da indústria de energia, a descoberta do pré-sal, a liderança tecnológica em águas profundas, a inovação de ponta, e o compromisso socioambiental são marcos na história da companhia