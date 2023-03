Editorial - Agressões inaceitáveis

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) sabatinará hoje os dois candidato ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). As arguições serão feitas por oito deputados dos mais diversos partidos. Os concorrentes são a ex-primeira-dama e ex-presidente das Voluntárias Sociais da Bahia Aline Peixoto e o pecuarista, ex-prefeito de Conceição do Coité e ex-deputado estadual Tom Araújo (Podemos).

A eleição propriamente dita acontecerá na quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com a participação de todas as deputadas e deputados, sendo escolhido o candidato que obtiver pelo menos 32 votos.

Observadores do cenário baiano avaliam que a disputa transbordou para o âmbito político, antagonizando o grupo do prefeito de Salvador Bruno Reis e do seu padrinho político, o ex-prefeito da capital ACM Neto, ao grupo do ex-governador e atual ministro da Casa Civil Rui Costa e do governador Jerônimo Rodrigues.

A repercussão midiática, inclusive no plano nacional, do processo de escolha do novo conselheiro do TCM não encontra paralelo na nossa história recente. Parece claro que isso ocorre apenas porque um dos postulantes é a ex-primeira-dama, que tem sido alvo de ataques e agressões, em desrespeito a sua trajetória profissional e de trabalho social.

O TCM tem origem no antigo Conselho de Contas dos Municípios, instalado pelo governador Luiz Viana Filho, em 1971. Em 1989 adquiriu o status que conserva até os dias atuais, quando a nova Constituição do Estado da Bahia foi promulgada. Tem a função de auxiliar o Legislativo na tarefa republicana de zelar pela utilização responsável dos recursos públicos.

É inaceitável que o bom nome da corte seja maculado por uma contenda em que ataques a uma mulher estejam entre os ingredientes. O Legislativo está atento e democraticamente, através do voto, saberá escolher o melhor caminho.