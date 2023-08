Editorial - Bandalheira e peculato

Bandalheira poderia ser uma palavra inapropriada para referir os deslizes do ex-presidente do Brasil, mas mesmo os seus últimos apoiadores não deverão compactuar de furto e outros possíveis ilícitos.

O rigor da apuração, portanto, atende a todas as colorações de preferência política e ideológica, pois é de interesse geral tomar conhecimento das inaceitáveis peraltices de um chefe de estado.

O mais espantoso é a criação de uma premeditada estrutura visando locupletar-se de presentes de autoridades estrangeiras, revelando senão uma patologia, seguramente uma inclinação para organizar o crime “oficial”.

A Polícia Federal batizou a operação de Lucas 12;2, aludindo ao versículo da Bíblia no qual se lê: “Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja de ser sabido”.

O resultado é efeito de busca e apreensão contra o ex-ajudante de ordens Mauro Cid; o pai dele, general de Exército Mauro Lourena Cid; e o ex-advogado de Jair Messias Bolsonaro, Frederick Wassef.

A engenharia malsã consistia em transferir os mimos para o acervo privado do ex-mandatário a fim de fazer negócio nos Estados Unidos, onde morava o militar de alto coturno cúmplice da trama.

A miudeza moral do bando chefiado pelo ex-capitão está materializada na prova do depósito de US$ 68 mil pela receptação de um relógio marca Patek Phillip e outro rolex.

O montante pode passar de R$ 1 milhão, se acrescentado o cálculo da venda de barco folheado a ouro e conjunto de joias, enquanto deveria o acusado preocupar-se com seus deveres no exercício da presidência.

Os mandados partiram do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator de inquérito para apurar a atuação de milícia digital com a finalidade de atacar as instituições democráticas e o Estado de direito.

As infrações foram além da expectativa, tipificando-se como lavagem de dinheiro e peculato, quando a autoridade patrimonializa um bem público, em flagrante perfeito, ao fazer do cargo um meio de enriquecimento ilícito.