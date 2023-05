Editorial - Cultura de segurança

A articulação entre instâncias governamentais de esferas federal e estadual sinaliza o entrosamento necessário para a busca dos meios suficientes visando garantir a segurança pública no Centro Histórico. A entrega de equipamentos, em ato com a presença do ministro Flávio Dino e do governador Jerônimo Rodrigues, representou bem esta união, na nova fase do país, na qual Brasília cumpre seus deveres com todos os entes federativos.

Não recebeu Salvador apenas a contribuição do reforço do arsenal tecnológico, com câmeras de identificação via reconhecimento facial, totalizando 96 para monitoramento de todas as áreas da região do Pelourinho e adjacências.

Também firmou-se um pacto para a prioridade de pensar como proteger a cidadania, com a produção de ideias luzidias e de alta probabilidade de darem resultado a partir de uma melhor compreensão do contexto.

Assim, sobreveio a consciência da importância de trabalhar pela prevenção, como passo anterior ao combate à criminalidade, fortalecendo uma “cultura de segurança”, tendo a sabedoria estratégica alçada ao topo da hierarquia do planejamento.

O Programa intitulado Pronasci 2, mais uma novidade anunciada, visa produzir táticas de inegável alcance social a fim de inibir infrações, elevando as manifestações culturais ao estatuto de ponta de lança na mobilização de recursos.

Além de recuperar a imagem de hospitalidade e festa, com espetáculos em diversas linguagens artísticas, é possível criar projetos voltados para o cuidado com a integridade das pessoas aliado ao poder simbólico das culturas nativas.

O primeiro deles é a Casa da Mulher Brasileira, espaço de atendimento às cidadãs em situação de violência, ao tempo da valorização da porção feminina da sociedade, acolhendo cis, trans, drags ou outras orientações.

O apoio em área primordial para a atividade turística e o perfil identitário da Bahia será multiplicado nos demais estados, conforme orientação do presidente Lula, mesmo aqueles liderados provisoriamente por políticos de oposição.