Editorial - Esporte e aprendizados

A prova mais recente de amor ao desporto, na busca por aprimoramento constante, virá no Giro A TARDE, evento ciclístico programado para amanhã, reunindo adeptos do pedal em Salvador.

Ao abdicar do perfil de competição, os organizadores permitem aos ciclistas maior tranquilidade, sem a pressão de chegar na frente, em condições de aceitar todas e todos, desde iniciantes à Velha Guarda, sem restrição por habilidade. A largada e a chegada serão na sede do Caminho das Árvores, com percurso de 50 quilômetros, passando por cartões postais da cidade.

O incentivo ao movimento de corpo e mente seguirá no dia 15 de outubro, para marcar a passagem dos 111 anos do grupo comunicacional, em maratona com saída e podium programados para a Arena Fonte Nova, em quatro opções de percurso.

À predisposição em promover novos eventos sintonizados com o interesse público no presente e no futuro, o Grupo

A TARDE associa o resgate de provas esportivas exitosas realizadas no passado. Em sua edição número 53, a Travessia Mar Grande-Salvador estará de volta no dia 19 de novembro, dando sequência ao desafio proposto por um leitor, no longínquo 1955, e aqui acolhido desde então.

Muito além de baterias de exercício físico, ou embelezamento corpóreo, a prática esportiva ativa uma série de bens, como a saúde, o convívio, a integração e o ensino-aprendizagem, nas diversas modalidades. Ao investir em eventos na área, A TARDE mira também a promoção de lazer, cultura, turismo e desenvolvimento econômico.

A primeira capital vibra com a inclinação pelos torneios, desde pioneiras regatas na enseada dos Taínheiros, na Ribeira, além do cricket, do atletismo e do water polo, anteriores ao futebol trazido por Zuza Ferreira de Londres em 1901.

Civilização e esporte são conceitos inseparáveis, desde a criação dos jogos, por volta do século IX a.C. A continuidade, hoje, como método de ensino-aprendizagem, é resultado do regulamento das disputas, associando-se à pedagogia a “paideia”, palavra impossível de traduzir, referente às primeiras propostas de formar a juventude.