Editorial - Esporte pacifista

A criação dos primeiros jogos, há 30 séculos, floresceu em método associado à educação e com potencial para atualizar comportamento pacífico e disciplinado. A capacidade de incentivo a boas práticas de convívio ativa agora a união de policiais militares às comunidades as quais devem servir, honrando a farda concedida por autoridade constituída do governo do Estado.

A história de parceria de um jovem do bairro do Calabar e seu instrutor PM produz a sensação de oportunidade factível da prestação de serviço, para além da segurança pública, ou antes, torna-se tática eficiente de preservar a lei e manter a ordem. Já se sabe, e chegou ao senso comum, a importância da sublimação, conceito de humanas emprestado à química: no exemplo dos desportistas, é o talento para desviar força vital e instintiva em vontade de vencer competições e os próprios limites.

Desta forma, o mais primitivo dos hominídeos, com seus tacapes, escondidos em cada uma de nossas mentes ditas “racionais”, pode manifestar-se livremente em busca de gols, pontos e vitórias, reduzindo, assim, a violência no cotidiano.

O sem-número de admiradoras e admiradores da corporação, espalhados nos bairros de IPTU mais em conta, vêm aumentando a simpatia a tal ponto de já ocorrer de vizinhos das bases comunitárias transformarem-se em soldados leais.

Embora o primeiro dever dos profissionais de cassetete seja o de organizarem-se nos quartéis, visando atuar para preservar a integridade de cidadãs e cidadãos, a participação na sociedade civil é inequívoca. Como átomos e vazio, os capacetes vêm preenchendo um vácuo, em parceria com o Programa FazAtleta, viabilizando série de cursos das mais diversas modalidades, desde aikidô e jiu-jitsu à delicadeza da ginástica rítmica.

O nobre boxe, do qual a Baixa de Quintas é celeiro, e a capoeira, até outro dia tratada como favorita de marginais, estão entre outras opções ofertadas, além de disputas com bola, como basquete e futsal.