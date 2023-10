Editorial - Fábrica de doenças | A TARDE

Cumpre à risca a pauta para a qual deve a razão de existir o veículo de comunicação quando ergue o escudo da justiça em proteção de comunidades sob ataque, por sobrecarga dos poderes ou omissão dos moradores.

É o caso de concordar com esta avaliação qualitativa, ao observar-se o padecer de várias gerações da localidade de Areias, em Arembepe, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.



São vidas rasuradas por incidências frequentes de doenças gravíssimas, não apenas a mais temível delas, o câncer, mas também os problemas de respiração e de pele, em média muito acima dos registros das clínicas.



A hipótese falseável de maior probabilidade para explicar o trauma é a poluição emitida por fábrica de pigmentos, habituada a trocar de nome, como se o artifício pudesse livrar dos erros moral e técnico de espalhar enfermidades.



Já foi Tibrás, Millenium, Cristal e hoje, nomeada provisoriamente Tronox, responde denúncia oferecida pelo Ministério Público por descumprir termo de ajustamento de conduta visando reduzir o impacto de sua malfadada sina.



O mais grave e, de certa forma, inquietante para todas as comprometidas na luta por um convívio saudável, é o longo período de 10 anos de indefinição, como se o acordo não fosse levado a sério pelo agente causador dos danos.



A TARDE segue fazendo sua parte de poder moderador, fiscalizando a atuação de todas e todos as envolvidas, ao noticiar a lacuna do monitoramento da poluição no ar e no subsolo, como deveria ser realizado pela indústria.



Inevitável estranheza pode também resultar da interpretação de uma série de licenças ambientais carimbadas pela burocracia do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inema), apesar das evidências de falta de controle dos resíduos.



Os representantes da companhia suspeita de perturbar a natureza exuberante amparam-se em leituras inusitadas da legislação, como forma de manter-se em operação, apesar do rastro de dor e sofrimento, em tema abordado por Jorge Amado, no romance Tereza Batista cansada de guerra.