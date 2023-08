Editorial - Farrapos de gente

O número de 35 óbitos a cada 100 mil habitantes, por abuso de bebida alcóolica na Bahia, conforme dados mais recentes de pesquisa, pode parecer irrisório para entendidos em quantidades, por estar diluído em população de 14 milhões de habitantes. Mas para os defensores da saúde mental, bastaria uma única e escassa vítima para causar estupefação, pois não se conhece régua para mensurar o valor da existência, seja uma ou de milhões.

Os internamentos atribuídos ao álcool – 124 por 100 mil habitantes na Bahia – indicam a gravidade da questão, destoando do cantado pela voz da inigualável Elza Soares: “eu bebo sim, estou vivendo; enquanto quem não bebe está morrendo”.

Ela mesma foi testemunha dos danos provocados pela prática viciosa, rejeitada pelos passarinhos, exceto o mais desengonçado deles, Garrincha, tendo o Brasil perdido seu ídolo da ponta-direita, cujo marcador implacável foi a cervejinha.

Entregou-se ao álcool o gênio bicampeão mundial, como ocorre com tantos desalentados por não encontrarem no mundo razão maior, seja em emprego, amor ou moradia. Ora, se o Torto, como era chamado o ídolo, com toda sua fama e glória, não sentia finalidade nem no nascimento tampouco na morte, o desafio é convencer adeptos da garrafa a encontrarem sentido em manterem-se titulares.

Cotejada com a inclemência da doença, estranha a alegria de quem lucra, desde bodegas aos fabricantes, passando por fornecedores de medicamentos, campos santos e clínicas ditas de reabilitação.

São quase 19 mil com fígados avariados, além de câncer e problemas como desnutrição e doenças cerebrais e neurológicas, quando se entrega seguidamente ao perfume inebriante de genebras e aperitivos.

Há uma cidade, famosa pelos alambiques, tornando-se xará da cachaça, pois o produto é dicionarizado como sinônimo de “Abaíra” – gente do mel, em tupi-guarani.

No Natal da capital da embriaguez, há um monumento a um Papai Noel sui generis que aplaca a sede num imenso barril em praça pública, em contrassenso, pois poderia orientar, em vez de incentivar os adictos do “mé”.