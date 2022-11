Editorial - Formatação suspeita

A investigação rigorosa, nos casos de suspeita, de uso irregular do arquivo público, é a única alternativa possível, quando se instaura a desconfiança, como no caso do sumiço de informações dos computadores do Palácio do Planalto.

Age bem e com a devida celeridade o Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal ao pedir a apuração do eventual sumiço de dados relativos à gestão em fase final do Palácio do Planalto. A decisão acolhe a denúncia que apontou a formatação, ou seja, o reordenamento de computadores da sede do Poder Executivo, ocasionando ameaça aos sistemas informativos.

A estratégia capaz de produzir dúvidas sobre a veracidade dos conteúdos vem sendo realizada após o resultado do segundo turno das eleições. Para favorecer as investigações, a Secretaria-Geral da presidência precisa explicar de quem partiu a ordem para a alteração nas configurações das máquinas. As alterações podem ter eliminado informações relevantes para a avaliação da conduta dos gestores ora em processo de desocupação do Palácio do Planalto.

Tentam esquivar-se os administradores, ao informarem a ameaça de invasão ao acervo, cuja ocorrência teria sido detectada em estações de trabalho. álibi poderia justificar-se pelo risco de roubo de conteúdos confidenciais, embora não se tenha registro de vazamento, como costuma ocorrer neste tipo de invasões virtuais. No entanto, os procuradores da República consideram os fatos graves e suficientes para instaurar uma investigação, pois há dúvidas em relação a toda esta preocupação urgente na salvaguarda.

O objetivo é detalhar as circunstâncias do suposto ataque a fim de verificar se há razões para crer em excessivo zelo do Estado, ou se, ao contrário, a tática teve como finalidade acobertar agentes públicos. Sabe-se o quanto se deve investir na verificação das responsabilidades inerentes às gestões de governos, quando ocorre a oportunidade benfazeja da substituição de métodos, como agora.