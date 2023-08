Editorial - Futuro em perigo

Não bastasse o Brasil situar-se entre os países com maior proporção de jovens fora da escola, tem também o problema da falta de trabalho e muitas vezes de vontade para procurar um emprego, mesmo com a família precisando da ajuda.

Este cenário já havia sido batizado de “nem-nem”, porque nem se frequenta instituição de ensino e nem se consegue inserir em mercado cada dia mais exigente e em mutação incessante devido às novas tecnologias.

No entanto, há quem prefira a expressão “sem-sem”, pois segundo este grupo, a ausência da juventude se dá por falta de oportunidade e estrutura, e não por vontade incompleta.

Neste viés, a evasão das salas de aula não seria uma deliberação do estudante, e sim uma imposição social pela falta de vagas, raciocínio semelhante ao da carência de trabalho.

O relatório divulgado pela Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) alerta as autoridades para implementação de políticas públicas com fins de aproveitamento da mão de obra juvenil.

No ranking de 37 nações independentes analisadas, o pavilhão verde-amarelo é o segundo içado mais alto no podium, ficando atrás apenas da África do Sul, nesta competição às avessas.

Com a resistência maior da população longeva, devido aos avanços da ciência e do acerto dos medicamentos, a projeção para o futuro é a de jovens incapazes de ajudar a sustentar os idosos.

O debate produz incerteza porque a transição da fase do ensino-aprendizagem para o aproveitamento nas empresas não tem ocorrido na velocidade suficiente visando garantir o início da carreira das novas gerações.

A análise qualitativa respaldada nas estatísticas divulgadas fortalece a hipótese de o ensino médio vir a tornar-se profissionalizante porque aumentam as chances de êxito do aluno ao conquistar seu primeiro emprego, sem delongas.

O imbróglio é mais um desafio para o governo federal no sentido de encontrar os métodos necessários a fim de virar este placar, senão não haverá futuro, ou se houver, será precarizado por quem suceder a atual geração.