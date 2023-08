Editorial - Insensatez

A escolha por substituir totalmente o suporte impresso pelo material digital nas escolas tem como desdobramento a incerteza, pois não há segurança em seus impactos para o ensino-aprendizado, no caso do Estado de São Paulo, que optou por não mais receber os livros didáticos do programa nacional gerido pelo Ministério da Educação (MEC).

O mais razoável – o já consagrado método de encontrar o meio termo – é buscar o equilíbrio, nem descartando-se os livros impressos, tampouco deixando de aproveitar as facilidades proporcionadas pelas ferramentas digitais.

Esta indicação coincide com a da Unesco, braço das Nações Unidas para a educação, ao recomendarem as autoridades a posição subalterna dos meios virtuais aos métodos consagrados com o passar dos séculos, com o uso da tecnologia servindo como complementação a outras estratégias na sala de aula.

De um ponto de vista da segurança das informações, é preciso acautelar-se, sabendo o quanto as redes estão expostas a adulterações, em um ou dois comandos, enquanto material didático em papel passa por processo produtivo de etapas sucessivas.

Não é dilema exclusivo dos paulistas, tendo recentemente a Suécia e Holanda optado ao invés, limitando as geringonças piscantes, voltando a estudantada a anotar a caneta ou lápis as instruções dos docentes, restituindo a referência anterior ao se constatar melhora de desempenho quando se usa moderadamente as tecnologias.

A possível extinção das ferramentas didáticas conservadoras pode condenar inapelável e irreversivelmente a mocidade a um quadro de desatenção e dispersão, com perdas expressivas no processo de aquisição e fixação de saberes.

Diante deste contexto sob rasura, não restou ao Ministério Público outra opção, exceto pedir a abertura de inquérito para verificar se há razões suficientes para a rejeição, pelo Estado de São Paulo, de 10 milhões de livros.