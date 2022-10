Editorial - Jogo nefasto

A condição de desvantagem na corrida eleitoral é inerente ao processo, uma vez ser impossível haver vencedores sem vencidos, mas não se pode desesperar ao ponto de agredir as regras do jogo democrático, no qual o povo é o árbitro central.

A lealdade não existe na dimensão abstrata dos entes de razão, daí a importância de sua prática, evitando os candidatos utilizarem de meios escusos visando uma virada forçada no placar eminentemente adverso, como é o caso da eleição de domingo dia 30.

A aversão à mentira é requisito exigido para quem aceita o convívio saudável, em contradição evidente à construção de sucessivas narrativas falsas e, o mais grave, a produção de enganos para alegar supostas fraudes, sem apresentação de provas materiais consistentes.

Esta tem sido, nos últimos dias, a tática da chapa do candidato à reeleição, em estratégia abominável do “tudo ou nada”, ou como se diz, na linguagem dos estádios de futebol, “perdido por um, perdido por mil”, como forma de justificar a sucessão de ataques vis.

O perigo vem da falta de limites, resultado de precária educação cívica, pois as demandas carecem de respaldo legal, como a estranheza de exigir o adiamento do segundo turno, em evidente invasão do campo da moralidade.

A cidadania brasileira deve ficar em vigília, ao armar barricadas cívicas a fim de resistir às investidas de crimes eleitorais forjados com o objetivo de atentar contra o regime duramente conquistado com a mobilização das pessoas e a Constituição em vigor.

O fato grave encoberto pelas manobras ilegais, e sobre o qual não se toma a providência proporcional, é a resistência à prisão por parte do ex-deputado Roberto Jefferson, ao tentar matar dois policiais federais, com uso de fuzil e granadas.

A acusação espúria segundo a qual emissoras de rádio estariam boicotando inserções publicitárias, além de delirante conspiração que envolve o nome do Tribunal Superior Eleitoral, merece o repúdio de todas e todos quantas defendam o voto como valor inalienável.