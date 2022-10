Editorial - Nepotismo medieval

O hábito de oferecer cargos no serviço público, por parte de quem administra os recursos, recupera tradição de mil anos, quando o poder eclesiástico beneficiava os nepotes (sobrinhos) e outros favoritos dos papas.

Hoje, os protegidos são parentes, amigos ou cônjuges dos políticos, em ato ilegal, além de desbastar o território da moralidade, pois o critério de contratação seria a afinidade em vez da capacitação para o trabalho. Uma prática que vai na contramão da gestão moderna, eficaz e eficiente, configurando um desserviço à meritocracia e um desestímulo ao ingresso no serviço público.

Em reportagem publicada na edição de ontem, A TARDE lembra ter o Supremo Tribunal Federal firmado desde 2008 o entendimento da proibição desta prática até o terceiro grau de parentesco nas esferas federal, estadual e municipal.

A Prefeitura de Salvador teria, assim, uma boa oportunidade de admitir o erro e corrigi-lo, pois viola garantias constitucionais de impessoalidade administrativa, com o agravante de pagar somas muito acima da média aos privilegiados.

Entre familiares e pessoas próximas, os dois mandatos de ACM Neto (UB) como prefeito de Salvador reativaram a prática genética do medieval nepotismo, herdada de seu generoso – com os seus – avô.

Chega a 17 a equipe de felizardos, contradizendo a campanha eleitoral do líder da polêmica farra, ao afirmar o corte do número de servidores de confiança em 20% como primeiro ato se fosse o caso de tomar posse. O ninho preferido para acolher os assessores especialíssimos é a Secretaria de Governo, com ordenados beirando os R$ 20 mil, já com os descontos em folha, como percebe um primo do ex-prefeito. Teria o gestor, ainda, o dever de prestar esclarecimento sobre a frequência ao trabalho da turma de auxiliares de elite.

Além do bom relacionamento com pessoas de mesmo sobrenome, fica a suspeição da troca de favores, por conta de acolhimento de colaboradores envolvidos com construtoras habituadas a vencer licitações, mesmo estipulando valores a maior, em prejuízo do erário municipal.