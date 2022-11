Editorial - O Brasil da rodovia arrasada

Novo estudo divulgado pela Confederação Nacional de Transportes revela o dado assustador da necessidade de investimentos da ordem de R$ 94 bilhões para recuperar a pavimentação da malha rodoviária no país.

São 77 mil quilômetros precisando de cuidados urgentes, correspondendo a 70% de todas as estradas nacionais, percentual avaliado como péssimo, ruim ou regular.

A edição número 25 da pesquisa coletou informações confiáveis em cerca de 110 mil quilômetros, alcançando a totalidade das rodovias, em admirável esforço da equipe de técnicos contratados para o serviço.

Chegaria aos R$ 100 bilhões o cálculo para promoção de ações de restauração e reconstrução, se não forem tomadas providências emergenciais neste melancólico final de governo na esfera federal.

Esta cifra seria facilmente superada se somado o indicativo de ampliação das pistas, com o objetivo de favorecer o escoamento das riquezas produzidas nas diversas regiões, uma estratégia necessária para o desenvolvimento.

A ineficiência pode ser compartilhada pelo setor privado no caso das estradas sob responsabilidade de gestão particular ou com usufruto de empresários conscientes do dever de contribuir e não apenas extrair do Estado.

O estrago da inépcia geral produziu como consequência prejuízos para os transportadores, devido ao consumo extra de 1 bilhão de litros de combustível diesel, gerando um passivo de quase R$ 5 bilhões.

O Nordeste é a segunda região com maiores extensões de asfalto destruído, produzindo, como causa final, problemas gravíssimos relacionados à manutenção e segurança.

No total, foram identificados 2,6 mil pontos críticos, aqueles trechos tidos como intrafegáveis, incluída a análise da sinalização e outros detalhes relevantes para a direção dos veículos em condições satisfatórias.

O cenário de “rodovia arrasada” é mais um desafio a ser enfrentado pela gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de primeiro de janeiro, quando toma posse.