Editorial - O clamor por habitação

O lamento por dezenas de óbitos no Litoral Norte de São Paulo repercute no clamor por políticas públicas inclusivas de domicílios com qualidade, como forma de garantir habitação segura, um dos indicativos de dignidade à cidadania brasileira.

Está no artigo 6º da Constituição Federal a obrigação de “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais”.

Embora tenha sido intensa, a pancada da chuva, resultado possível das mudanças climáticas em curso, não teria o poder de deliberar, se viria sábado ou amanhã, deste ou daquele jeito, mas o homem, sim, produz dor ao escolher pela desigualdade.

O quadro desolador verificado nas áreas alagadas vem ganhando cores lúgubres, desde antes da Independência, quando a distribuição de boas terras a meia-dúzia de nobres equivalia negar acesso à maioria das pessoas, empurradas às encostas.

Multiplicou-se a torta partilha no período pós-abolição, expulsas das senzalas, de uma só vez, e sem indenização, multidões de miseráveis, tataravós dos hoje candidatos a maiores doses de sofrimento devidas ao desequilíbrio ambiental.

Os herdeiros dos benefícios proclamam-se livres de apoiar ações articuladas e preventivas, dada a indigência moral, restando aos governos em todos os âmbitos unirem forças para aplicação de recursos possíveis a fim de proteger os desvalidos.

Não se deve denegar a caridade, exceto quando acompanhada de comportamento vaidoso, mas também não seria razoável aguardar estes surtos de compaixão como único redutor dos males, depois de tantas vidas soterradas.

A torrente de lágrimas, provocadas pelos rigores da natureza, em acordo com a instável estrutura das ladeiras e abismos, sinaliza a necessidade de planejamento urgente para conter próximas catástrofes nas ribanceiras.

Não se precisa de uma pítia ou outra especialista em arte divinatória para perceber a escalada das dores, pois se mais de 500 morreram no país em um ano, quantas cruzes teremos de contar para nos persuadir da urgência?