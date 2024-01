Editorial - O dia primeiro | A TARDE

Para os céticos, é só outra aurora, novo dia a ser desfrutado, na aventura de existir como verbo intransitivo; já a maioria de crédulos alegra-se com a chegada do Ano Novo, o de 2024, na contagem convencional do Ocidente cristão.

Não importa a filiação a uma tendência ou outra, trata-se do compartilhamento compulsório da fantasia de renovação, recarregando-se os planos e os projetos no rastro do simbolismo da virada, comemorada antes nas Ilhas Samoa.

A sensação é a de ganhar a vida uma finalidade, esquecendo-se provisoriamente da sorte – ou azar, a depender do viés – do nascimento, celebrando a vitória sobre doenças, sofrimentos, dores e guerras, por uma madrugada excepcional.

Os fogos de artifício alcançam a audição, enquanto a cor branca, signo da paz, concede permissão ao sonho de persistir, uma senha para “reinicializar”, usando o jargão ultra tecnológico, dogma atual tão em moda.

Não fosse a embriaguez do champanhe e aditivos, as multidões do Réveillon teriam como verificar melhor se vale a pena a ilusão da felicidade transitória, resultado de conquistas pessoais, enquanto milhões doam sentido ao lixo.

Para quem conserva a lucidez originada da capacidade de examinar os métodos de convívio, o instante exato da zero hora pode lembrar o quanto o tempo pode ser breve, restando os afagos aos familiares e amores, sem a certeza do devir.

Seguir fazendo escolhas a cada minuto, ou fração de segundo, a depender do contexto, é a condenação à liberdade, da qual ninguém escapa, não importa a nacionalidade, a etnia, o gênero, a classe social, a religião ou o partido político.

Cessada a pausa, o trabalho já aguarda, entre fadigas, enfados e breves réstias, pois a ilusão de um céu na terra pela via do calendário não parece apropriada a quem sabe fazer a hora, sem esperar acontecer, como cantou o poeta.

Na ressaca das delícias, virá o mesmo cotidiano dos cenários desafiadores, e quem sobreviver 365 dias vai repetir o pêndulo, do desejo ao cumprimento ou desapontamento, como ocorre anualmente.