Editorial - O girassol da empatia

Um cordão com imagens de girassol vai passar a identificar portadores de deficiências consideradas “ocultas”, como surdez, autismo e problemas cognitivos, favorecendo obter apoio e maior compreensão no convívio social.

Além deste efeito imediato nos relacionamentos entre supostos “normais” e quem precisa de cuidados, a nova lei ajuda a ampliar a consciência para o respeito e os direitos deste público vulnerável e exposto a graves dificuldades no momento de expressar seus pensamentos e afetos.

O uso da peça de fundo verde com flores amarelas chama a atenção, mas é preciso divulgar em campanhas comunicacionais e reportagens das diversas mídias e redes sociais para as pessoas em geral tomarem conhecimento.

A iniciativa do governo federal incentiva o gesto de empatia, quando se tem a oportunidade de colocar-se no lugar do outro em situação de maiores barreiras no enfrentamento de um cotidiano severo. O movimento reveste-se de alto grau de humanismo, pela compreensão da necessidade de ajudarmos uns aos outros na travessia de uma existência cheia de surpresas, nem sempre agradáveis.

Como as limitações não são captadas rapidamente pelos autoproclamados “saudáveis”, os atritos gerados pelos ruídos podem prejudicar e causar danos, pois não são raros os episódios de ofensas e até violência. O obstáculo resulta do fato de a aparição de cada sujeito não se dar de uma só vez, e sim em fragmentos, dificultando o entendimento fidedigno, quando há dúvida na assimilação de algum detalhe pelos aparelhos percipientes.

Mas, atenção: o uso da fita é opcional assim como o objeto não substitui a apresentação de documento comprobatório quando requisitado por atendentes em clínicas e consultórios ou mesmo por autoridades.

A sanção da normativa pelo presidente Lula mostra coerência com as diretrizes propostas desde a campanha e nos outros dois mandatos do ex-metalúrgico, no imperativo de preservar a dignidade humana e zelar por quem mais precisa, além de contribuir para a educação moral da cidadania.