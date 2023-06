Editorial - O meio ambiente somos nós

Celebra-se hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente, do qual fazemos parte, mesmo animais autoproclamados superiores, no critério raciocínio, lembrando, por força, não habitarmos o planeta: muito mais, somos parte inseparável dele.

A troca existencial de “ser-no-mundo” para “ser-o-mundo” engaja na luta ambiental, pela consciência de “lar, doce lar”, comum a todas as espécies.

A premissa de supostamente escudar-se numa identidade em posição de comando fornece álibi para prover da Terra o quanto queira, mas este argumento é falacioso.

Ao cuidar bem da natureza, defendemos a nós mesmos, pois apesar de construir linguagens e culturas, somos parte das matas fechadas e dos fundos dos oceanos, ao nível da vontade de viver, é a mesma de um fungo, bactéria ou samambaia.

O Dia 5 de junho foi escolhido em 1972, na Conferência de Estocolmo, organizada pelas Nações Unidas, algumas delas aparentemente preocupadas, hoje a perigo na colheita do plantio escolhido.

A sanha compulsiva por enriquecer levaria a um hipotético divã os países agressivos; na sarjeta, aqueles de onde são levados o ouro, o petróleo, o marfim, o cobalto em locais de manejo delicado.

Este modelo desigual, porém eficiente para uns, tem impactado no cotidiano de populações numerosas de desalentados refletindo em descuidadas adaptações ambientais de moradia.

Por mais anúncios de propaganda ideológica, a virtude do equilíbrio, tão preciosa à ética, vai distribuir desastres entre ricos e pobres, desta vez sem vantagens.

O contexto desafiador implica desconfiar do alcance de táticas cosméticas como coleta eventual de resíduos, em um só dia, campanha de conscientização de "sujismundos", instalação de lixeiras, entre outras.

Enquanto prevalecerem as ideias perfeitas de “desenvolvimento” ou “prosperidade”, algum dano causado terá menor importância, restando o enigma de conciliar futuro e progresso.